США обвинили российских хакеров в атаке на электросеть

Американские власти считают, что «российские хакеры» имеют непосредственное отношение к внедрению вредоносной программы в компьютерную систему электроэнергетической компании в штате Вермонт, пишет Washington Post со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По его сведениям, код, приписываемый «российским хакерам», обнаружили в своих компьютерных системах провайдеры одной из электросетей американского штата Вермонт. Ранее список кодов, которые спецслужбы США считают признаками действия ангажированных Россией хакеров, был разослан ими руководителям ключевых коммунальных компаний страны.

При этом источник в администрации Белого дома признал, что найденный в системе энергосети Вермонта код не использовался для нанесения какого-либо вреда. Однако, как отмечается в статье Washington Post, сам факт его внедрения в компьютеры электрокомпании является серьезной угрозой национальной безопасности. В статье высказывается предположение о том, что код мог быть внедрен в качестве своеобразного теста хакерских возможностей.

Как ранее писали «Известия», хакерские атаки, которые якобы организовывали российские власти и с их помощью пытались воздействовать на ход предвыборной кампании в США, стали причиной введения новой порции антироссийских санкций. Их следствием уже стала высылка из Америки 35 дипломатов РФ.