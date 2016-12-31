СМИ: Apple сократит производство iPhone на 10%

Apple сократит производство iPhone на 10%.

Об этом заявила газета Никкей на основе информации от поставщиков.

Под сокращение попадут модели iPhone 7 и 7 Plus, сообщает ТАСС.

Производство смартфонов сократят в первом квартале 2017 года.

Это не первый случай, когда компания вынуждена корректировать план производства. В начале 2016 года Apple сократила объем выпускаемых смартфонов на 30%. Основная причина – спад продаж.

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