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Суббота,
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СМИ: Apple сократит производство iPhone на 10%

Всему виной спад продаж продукции компании

Apple сократит производство iPhone на 10%.

Об этом заявила газета Никкей на основе информации от поставщиков.

Под сокращение попадут модели iPhone 7 и 7 Plus, сообщает ТАСС.

Производство смартфонов сократят в первом квартале 2017 года.

Это не первый случай, когда компания вынуждена корректировать план производства. В начале 2016 года Apple сократила объем выпускаемых смартфонов на 30%. Основная причина – спад продаж.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

СМИ: Apple сократит производство iPhone на 10%

Всему виной спад продаж продукции компании

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