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Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой на балу

С наступлением 2017 года заканчивается срок пребывания южнокорейского дипломата на посту генсека ООН

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун, комментируя свой уход с поста 1 января 2017 года, в шутку сравнил себя с главной героиней сказки о Золушке, передает РИА Новости.

Для Пан Ги Муна такое сравнение актуально, поскольку символически новый генсек ООН считается вступившим в должность именно в полночь — как раз в то время, когда Золушка вынуждена была покинуть бал, а ее карета превратилась в тыкву.

Генеральный секретарь ООН признал, что завтра для него «все изменится». В это время он будет присутствовать на ежегодной церемонии в центре Нью-Йорка, где на крыше одного из зданий на Таймс-Сквер установлен так называемый шар времени, который опускается в момент наступления Нового года, а потом снова поднимается.

Каждый год за этим зрелищем следят около миллиона зрителей — как непосредственно на площади, так и посредством разного рода трансляций. «Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю работу», — пошутил глава ООН.

Говоря о будущем организации уже не под его руководством, Пан Ги Мун призвал коллег «сконцентрироваться на людях, их правах и человеческом достоинстве».

Как ранее писали «Известия», место Пан Ги Муна на посту генсека ООН займет Антониу Гуттереш из Португалии.

Пока еще действующий генеральный секретарь вступил в должность в 2007 году и пробыл на ней два пятилетних срока. До этого Пан Ги Мун два года занимал пост главы МИД Южной Кореи. Сейчас же все ждут его возвращения в южнокорейскую политику: там предстоят выборы президента, и Пан Ги Мун считается, судя по социологическим опросом, самым популярным потенциальным кандидатом.

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой на балу

С наступлением 2017 года заканчивается срок пребывания южнокорейского дипломата на посту генсека ООН

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