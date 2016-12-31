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Тайвань не вернется на путь противостояния с Китаем

Власти острова не поменяют «добрые намерения»

Тайвань не вернется на путь противостояния с Китаем.

Об этом заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.

«Мы обещаем не менять позицию, не менять наши добрые намерения, однако не уступим под неким «давлением», вряд ли вернемся на путь противостояния (с Китаем)», – цитирует «РИА Новости» сообщение Инвэнь.

Отношения КНР и Тайваня остаются сложными, не смотря на все попытки примирения.

КНР не признает мятежный остров, отделившийся в 1949 году и болезненно реагирует на контакты других стран с Тайванем.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Тайвань не вернется на путь противостояния с Китаем

Власти острова не поменяют «добрые намерения»

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