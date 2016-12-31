Режим ЧС, введенный после массового отравления в Иркутске, отменен

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после массового отравления в Иркутске отменен.

Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

«Режим ЧС отменен с сегодняшнего дня. В течении последних шести дней не зафиксировано ни одного нового случая отравления суррогатом алкоголя, это дало основание для снятия режима ЧС», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главы администрации.

Ранее режим ЧС отменили в Иркутской области.

Поводом для введения экстренных мер стало массовое отравление алкогольным суррогатом «Боярышник» и гибель 76 человек.

Жидкость содержала смертельно ядовитый метиловый спирт.

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