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19 человек погибли в результате двух взрывов в Ираке

Еще 38 человек пострадали

По меньшей мере 18 человек погибли в результате двух взрывов прогремевших в субботу в столице Ирака, сообщила местная полиция.

Как передает агентство France-Presse, инциденты произошли в магазинах района ас-Синек. Кроме того, в результате взрывов пострадали еще 38 человек.

28 декабря в столице Афганистана Кабуле было совершено покушение на члена национального собрания (парламента) страны Факури Бехишти. В его машину было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда автомобиль находился возле одной из мечетей на западе Кабула. В результате инцидента погиб телохранитель парламентария.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

19 человек погибли в результате двух взрывов в Ираке

Еще 38 человек пострадали

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