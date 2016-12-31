Путин поручил правительству выделить субсидии на чемпионат Worldskills

Средства будут направлены на организацию и проведение мирового и региональных чемпионатов, а также подготовку сборной РФ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять решение в выделении субсидий на проведение международных и национальных соревнований по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Принять решение о предоставлении начиная с 2017 года субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», — указано в сообщении администрации главы государства.
Средства будут направлены на организацию и проведение мирового и региональных чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс», а также на подготовку российской сборной.
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