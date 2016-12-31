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Украинская писательница пригрозила судом магазину за русскую речь

Автор заявила, что в следующий раз будет записывать разговор с кассиром на диктофон

Фото: страница Larysa Nitsoi в Facebook/Олеся Венгринович

Украинская детская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом за то, что кассир магазина обратилась к ней на русском языке.

Об этом Лариса Ницой написала на своей странице в Facebook.

«Неуважаемые «Watsons»! Если меня еще раз обслужат в сети «Ватсонса» не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», — предупредила писательница.

Лариса Ницой утверждает, что она несколько раз просила сотрудницу магазина обслужить ее на украинском языке, однако она продолжала говорить по-русски. При этом, получив от кассира сдачу, писательница швырнула в сотрудницу мелочью.

Кроме того, гражданка Украины пообещала, что в следующий раз будет ходить в магазины сети с диктофоном, чтобы продавцы знали, «как украинский дискриминировать».

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Украинская писательница пригрозила судом магазину за русскую речь

Украинская писательница пригрозила судом магазину за русскую речьАвтор заявила, что в следующий раз будет записывать разговор с кассиром на диктофон

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