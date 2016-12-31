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Киев обеспечит отбывание срока осужденного за шпионаж в РФ украинца

Как пояснил представитель Минюста республики, переда заключенного состоится при наличии согласия обеих сторон

Минюст Украины принял решение вернуть в страну гражданина республики Валентина Выговского, осужденного в РФ за шпионаж. Он продолжит отбывать наказание в соответствии с положениями Конвенции о передаче осужденных лиц, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Соответствующие документы были направлены в Дарницкий районный суд города Киева, передает «Федеральное агентство новостей». Вместе с тем представитель министерства пояснил, что переда заключенного состоится при наличии согласия обеих сторон.

Валентин Выговский был задержан в 2015 году на железнодорожном вокзале в Симферополе. Гражданина украины приговорили к 11 годам лишения свободы за сбор информации о военных вертолетах российского производства.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Киев обеспечит отбывание срока осужденного за шпионаж в РФ украинца

Как пояснил представитель Минюста республики, переда заключенного состоится при наличии согласия обеих сторон

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