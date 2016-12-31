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В Турции задержаны восемь боевиков ИГ, готовивших теракт в Новый год

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злоумышленников в ходе спецоперации в Анкаре

Полиция Турции во время спецоперации в Анкаре 31 декабря задержала восемь боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как передает «Федеральное агентство новостей», злоумышленники собирались совершить теракт в новогоднюю ночь. Не уточняется, где именно боевики планировали совершить атаку.

Ранее, в пятницу, сотрудники правоохранительных органов в южной турецкой провинции Адана задержали 40 человек по подозрению в причастности к ИГ.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

В Турции задержаны восемь боевиков ИГ, готовивших теракт в Новый год

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злоумышленников в ходе спецоперации в Анкаре

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