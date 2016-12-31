Путин и Роухани обсудили встречу по сирийскому урегулированию в Астане

Стороны договорились продолжать сотрудничество для нормализации обстановки в САР
Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили в ходе телефонного разговора сирийское урегулирование и запуск переговорного процесса по этой проблеме в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.
«Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане», — указано в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество в целях урегулирования сирийского кризиса. Кроме того, главы двух стран обменялись новогодними поздравлениями.
Ранее МИД Казахстана сообщил, что переговоры по Сирии могут пройти в Астане только при планомерном соблюдении режима прекращения огня.