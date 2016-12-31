Путин и Роухани обсудили встречу по сирийскому урегулированию в Астане

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили в ходе телефонного разговора сирийское урегулирование и запуск переговорного процесса по этой проблеме в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество в целях урегулирования сирийского кризиса. Кроме того, главы двух стран обменялись новогодними поздравлениями.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что переговоры по Сирии могут пройти в Астане только при планомерном соблюдении режима прекращения огня.