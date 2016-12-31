Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
31 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин и Роухани обсудили встречу по сирийскому урегулированию в Астане

Стороны договорились продолжать сотрудничество для нормализации обстановки в САР

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили в ходе телефонного разговора сирийское урегулирование и запуск переговорного процесса по этой проблеме в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество в целях урегулирования сирийского кризиса. Кроме того, главы двух стран обменялись новогодними поздравлениями.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что переговоры по Сирии могут пройти в Астане только при планомерном соблюдении режима прекращения огня.

Читайте также:

Совбез ООН рассмотрит резолюцию РФ по Сирии до наступления Нового года

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Путин и Роухани обсудили встречу по сирийскому урегулированию в Астане

Стороны договорились продолжать сотрудничество для нормализации обстановки в САР

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке