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В Вашингтон прибыл самолет, который должен доставить в РФ дипломатов

Лайнер совершил посадку в аэропорту имени Даллеса

Самолет, который должен доставить в Россию высланных властями США дипломатов, прилетел в аэропорт Вашингтона. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.

Как передает «РИА Новости» лайнер Ил-96 совершил посадку в аэропорту имени Даллеса в столице Соединенных Штатов.

Напомним, 29 декабря власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских лиц и спецслужб, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в президентские выборы. Кроме того, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

В Вашингтон прибыл самолет, который должен доставить в РФ дипломатов

Лайнер совершил посадку в аэропорту имени Даллеса

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