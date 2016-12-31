В Вашингтон прибыл самолет, который должен доставить в РФ дипломатов

Самолет, который должен доставить в Россию высланных властями США дипломатов, прилетел в аэропорт Вашингтона. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.



Как передает «РИА Новости» лайнер Ил-96 совершил посадку в аэропорту имени Даллеса в столице Соединенных Штатов.

Напомним, 29 декабря власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских лиц и спецслужб, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в президентские выборы. Кроме того, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата.