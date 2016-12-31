Порошенко вручил американскому сенатору Маккейну наградное оружие

Представители Конгресса США вместе с президентом Украины прибыли в Донбасс, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на командный пункт Широкино в Донецкой области вместе с американскими сенаторами и наградил одного из них — конгрессмена Джона Маккейна — «украинским наградным оружием».
Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. По его словам, политики прибыли в Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом.
«На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием», — написал Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.
Накануне украинский лидер Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы, назвав конгрессмена «преданным другом Украины».
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