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Власти Турции освободили журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл»

Ранее 49-летнего корреспондента Диона Ниссенбаума задержали спецслужбы страны за распространение пропагандистских материалов ИГ

Власти Турции освободили журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл» Диона Ниссенбаума, задержанного ранее на трое суток.

Об этом заявила электронная версия газеты.

«Мы остаемся возмущены этим немотивированным задержанием, во время которого Ниссенбауму были запрещены контакты с его семьей, юристами и коллегами» - цитирует ТАСС главного редактора газеты.

Сейчас Ниссенбаум с семьей вылетел в США.

Корреспондента могли задержать за распространение пропагандистских материалов ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Власти Турции освободили журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл»

Ранее 49-летнего корреспондента Диона Ниссенбаума задержали спецслужбы страны за распространение пропагандистских материалов ИГ

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