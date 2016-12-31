Ранее 49-летнего корреспондента Диона Ниссенбаума задержали спецслужбы страны за распространение пропагандистских материалов ИГ
Власти Турции освободили журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл» Диона Ниссенбаума, задержанного ранее на трое суток.
Об этом заявила электронная версия газеты.
«Мы остаемся возмущены этим немотивированным задержанием, во время которого Ниссенбауму были запрещены контакты с его семьей, юристами и коллегами» - цитирует ТАСС главного редактора газеты.
Сейчас Ниссенбаум с семьей вылетел в США.
Корреспондента могли задержать за распространение пропагандистских материалов ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).
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