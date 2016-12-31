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СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

За документ, предложенный РФ и Турцией проголосовали 15 стран

СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на международную организацию.

За документ, предложенный РФ и Турцией проголосовали 15 стран, сообщает ТАСС.

В резолюции говорится о том, что сирийская армия и вооруженная оппозиция будут соблюдать перемирие с 30 декабря.

Из соглашения о перемирии исключены ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусра».

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

СБ ООН принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии

За документ, предложенный РФ и Турцией проголосовали 15 стран

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