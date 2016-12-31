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Статья о хакерской атаке на электросеть США не достоверна

Компания Burlington Electric опровергла данные «Вашингтон пост» о проникновении киберпреступников из РФ

Статья «Вашингтон пост» о хакерской атаке русских на электроэнергетическую систему США не достоверна.

Об этом заявила компания Burlington Electric.

«Мы быстро просканировали все компьютеры своей системы в поисках характерных следов вредоносного ПО. Мы обнаружили вредоносное ПО в единственном принадлежащем Burlington Electric лэптопе», – цитирует ТАСС сообщение официального представителя компании.

При этом он добавил, что лэптоп не был соединен с энергосистемой организации.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Статья о хакерской атаке на электросеть США не достоверна

Компания Burlington Electric опровергла данные «Вашингтон пост» о проникновении киберпреступников из РФ

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