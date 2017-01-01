Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в Стамбуле

Два человека погибли, более 20 ранены
Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в ночном клубе Стамбула, как минимум два человека погибли, еще 20 ранены.
Об этом заявил телеканал CNN Turk.
Инцидент произошел в ночном клубе Reina где проходило празднование Нового года, сообщает «РИА Новости».
В сети появилось видео происшествия.
Allegedly CCTV at the club #Istanbul #Turkey one of the shooters. pic.twitter.com/2q9R5KVenP— Hamosh (@Hamosh84) 31 декабря 2016 г.
Полиция ведет расследование, здание клуба окружено.