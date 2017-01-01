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Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в Стамбуле

Два человека погибли, более 20 ранены

Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в ночном клубе Стамбула, как минимум два человека погибли, еще 20 ранены.

Об этом заявил телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в ночном клубе Reina где проходило празднование Нового года, сообщает «РИА Новости».

В сети появилось видео происшествия.

Полиция ведет расследование, здание клуба окружено.

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в Стамбуле

Два человека погибли, более 20 ранены

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