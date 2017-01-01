Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в Стамбуле

Злоумышленники в костюмах Санта-Клаусов отрыли стрельбу в ночном клубе Стамбула, как минимум два человека погибли, еще 20 ранены.

Об этом заявил телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в ночном клубе Reina где проходило празднование Нового года, сообщает «РИА Новости».

В сети появилось видео происшествия.

Полиция ведет расследование, здание клуба окружено.