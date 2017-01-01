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Количество жертв стрельбы в Стамбуле достигло 35 человек

Мэр города Васип Шахин назвал это терактом

Количество жертв стрельбы в ночном клубе Стамбула достигло 35 человек.

Об этом заявил мэр города Васип Шахин.

Всего в ночном клубе Reina отмечали Новый год 700-800 человек.

По данным полиции злоумышленник в костюме Санта-Клауса ворвался в заведение и открыл огонь из автоматического оружия.

«Это террористическое нападение», - цитирует «РИА Новости» градоначальника.

Ранее сообщалось о двоих погибших.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Количество жертв стрельбы в Стамбуле достигло 35 человек

Мэр города Васип Шахин назвал это терактом

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