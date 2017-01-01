Количество жертв стрельбы в Стамбуле достигло 35 человек

Мэр города Васип Шахин назвал это терактом
Количество жертв стрельбы в ночном клубе Стамбула достигло 35 человек.
Об этом заявил мэр города Васип Шахин.
Всего в ночном клубе Reina отмечали Новый год 700-800 человек.
По данным полиции злоумышленник в костюме Санта-Клауса ворвался в заведение и открыл огонь из автоматического оружия.
«Это террористическое нападение», - цитирует «РИА Новости» градоначальника.
Ранее сообщалось о двоих погибших.
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