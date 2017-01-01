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ИГ планирует теракты в Великобритании с применением химического оружия

По мнению английской разведки, исламисты сами могут производить иприт

ИГ («Исламское государство») планирует теракты в Великобритании с применением химического оружия.

Об этом заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес.

«У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения», – цитирует «РИА Новости» замминистра.

Он добавил, что он имеет в виду возможные амбиции боевиков, а не конкретные планы.

В качестве доказательства Бен Уоллес привел недавний арест террористов ИГ в Марокко, у которых при обыске были найдены токсичные вещества, а также применение боевиками такого оружия в Сирии и Ираке.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

ИГ планирует теракты в Великобритании с применением химического оружия

По мнению английской разведки, исламисты сами могут производить иприт

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