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Лукашенко назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года для страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации у традиционных партеров.

Об этом он заявил во время новогоднего обращения к народу.

«Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что братские народы и соседи должны знать, что со стороны Белоруссии никогда не будет исходить агрессии и угроз, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Александр Лукашенко считает, что 2017 год станет переломным для Белоруссии

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Лукашенко назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года для страны

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