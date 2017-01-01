Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги года для страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации у традиционных партеров.
Об этом он заявил во время новогоднего обращения к народу.
«Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», – сказал Лукашенко.
Кроме того, он добавил, что братские народы и соседи должны знать, что со стороны Белоруссии никогда не будет исходить агрессии и угроз, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Александр Лукашенко считает, что 2017 год станет переломным для Белоруссии
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