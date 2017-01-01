Лидер КНДР Ким Чен Ын считает необходимым сделать все, чтобы предотвратить угрозу военного столкновения двух стран
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей.
Об этом он заявил, выступая с новогодним обращением к народу.
«В нынешнем году необходимо сплотить силы всей нации и встать на прямой путь самостоятельного объединения», – цитирует его «РИА Новости».
Кроме того, он призвал выработать активную политику для улучшения отношений Южной Кореи и КНДР и сокращению угрозы военного столкновения.
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