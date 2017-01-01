Минимальная зарплата на Украине повышена в два раза

Минимальный прожиточный минимум повышен на Украине с 1 января, уровень минимальной зарплаты вырос в два раза.



Теперь прожиточный минимум составляет 1,544 тысячи гривен (около 57 долларов), а размер минимальной зарплаты – 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Именно эти показатели заложены в бюджет Украины на 2017 год, отмечает «РИА Новости».

С 1 мая социальные стандарты на Украине будут снова подняты. Прожиточный минимум увеличится до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря— до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).