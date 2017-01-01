Лидер КНДР назвал страну «ядерной державой Востока»

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «находится в КНДР в последней стадии разработки».



Он добавил, что Северная Корея является «ядерной державой Востока».

Политик отметил, что свой военный потенциал КНДР будет укреплять, если США не прекратят агрессивную политику.



Лидер Северной Кореи уточнил, что руководство страны привержено «курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания».

Около недели назад СМИ Южной Кореи опубликовали доклад национального агентства разведки о ядерной программе Пхеньяна. В документе говорилось, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь основной территории США.