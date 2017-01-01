Порошенко заявил об «украинской оккупации»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о «временной украинской оккупации», заявление политика вызвало шквал обсуждений в соцсетях.

Политик сказал о том, что «украинская оккупация – это временно», во время выступления перед военными в Мариуполе. При этом он отметил, что Украина обязательно объединится.

«Украинская оккупация – это временно», – высказался Порошенко.

«Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — резюмировал он, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, говоря о воссоединении Крыма с Россией и ситуации на Донбассе, украинские политики заявляли о якобы «российской оккупации».