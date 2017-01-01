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Порошенко заявил об «украинской оккупации»

Об этом украинский лидер заявил, выступая перед военнослужащими под Мариуполем

Фото: ТАСС/Палинчак Михаил

Президент Украины Петр Порошенко заявил о «временной украинской оккупации», заявление политика вызвало шквал обсуждений в соцсетях.

Политик сказал  о том, что «украинская оккупация – это временно», во время выступления перед военными в Мариуполе. При этом он отметил, что Украина обязательно объединится.

«Украинская оккупация – это временно», – высказался Порошенко.

«Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», —  резюмировал он, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, говоря о воссоединении Крыма с Россией и ситуации на Донбассе, украинские политики заявляли о якобы «российской оккупации».

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Порошенко заявил об «украинской оккупации»

Порошенко заявил об «украинской оккупации»Об этом украинский лидер заявил, выступая перед военнослужащими под Мариуполем

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