Порошенко заявил об «украинской оккупации»

Об этом украинский лидер заявил, выступая перед военнослужащими под Мариуполем
Фото: ТАСС/Палинчак Михаил
Президент Украины Петр Порошенко заявил о «временной украинской оккупации», заявление политика вызвало шквал обсуждений в соцсетях.
Политик сказал о том, что «украинская оккупация – это временно», во время выступления перед военными в Мариуполе. При этом он отметил, что Украина обязательно объединится.
«Украинская оккупация – это временно», – высказался Порошенко.
«Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», — резюмировал он, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее, говоря о воссоединении Крыма с Россией и ситуации на Донбассе, украинские политики заявляли о якобы «российской оккупации».
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