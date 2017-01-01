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Режим КТО введен в дагестанском селе Ярыксу

Силовики проводят поиск боевиков и их пособников

В воскресенье, 1 января, режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Ярыксу Новолакского района республики Дагестан. Режим КТО введен начальником Управления ФСБ России по Дагестану.

По данным «РИА Новости», режим КТО введен в 2.15 воскресенья. Силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

«Федеральное агентство новостей» уточняет, что накануне, 31 декабря, в ходе проводимой спецоперации в Новолакском районе Дагестана уничтожены двое боевиков.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Режим КТО введен в дагестанском селе Ярыксу

Силовики проводят поиск боевиков и их пособников

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