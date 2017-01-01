Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
1 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с терактом

39 человек погибли в ночном клубе Reina в Стамбуле

Президент России выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле. Владимир Путин отметил, что общим долгом является решительный отпор террористической агрессии.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника», – говорится в телеграмме соболезнования, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наш общий долг— дать решительный отпор террористической агрессии»,— заключил российский лидер. Россия в борьбе с терроризмом была и остается надежным партнерам Турции, добавил он, передает «Федеральное агентство новостей».

39 человек погибли в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. Огонь по посетителям заведения из автоматов Калашникова открыли, по одним данным, несколько человек, по другим – теракт совершил одиночка. Поиск террориста продолжается, россиян среди погибших нет.

Читайте также:

Россиян нет среди погибших в теракте в Стамбуле

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с терактом

39 человек погибли в ночном клубе Reina в Стамбуле

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года

Праздник на пороге: москвичи готовятся ко встрече Нового года

Столичные улицы, катки и магазины в последние предновогодние часы — в объективе фотографов «Известий»

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке