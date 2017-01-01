Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с терактом

Президент России выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле. Владимир Путин отметил, что общим долгом является решительный отпор террористической агрессии.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника», – говорится в телеграмме соболезнования, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наш общий долг— дать решительный отпор террористической агрессии»,— заключил российский лидер. Россия в борьбе с терроризмом была и остается надежным партнерам Турции, добавил он, передает «Федеральное агентство новостей».

39 человек погибли в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. Огонь по посетителям заведения из автоматов Калашникова открыли, по одним данным, несколько человек, по другим – теракт совершил одиночка. Поиск террориста продолжается, россиян среди погибших нет.