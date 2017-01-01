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Самолет южнокорейских ВМС по ошибке сбросил в море ракеты и мины

Пилот военного самолета случайно нажал на переключатель экстренного сброса вооружений

Инцидент с участием самолета ВВС Южной Кореи Lockheed P-3CK произошел в Японском море. Пролетая над его акваторией, самолет по ошибке сбросил в море противокорабельные ракеты, торпеду и глубинные мины, сообщает местная пресса.

По информации ТАСС, один из членов экипажа самолета нажал на переключатель экстренного сброса вооружений.

Боеприпасы упали в 30 километрах от береговой линии, уточняется в сообщении. В зоне потенциального поражения находилась рыболовецкая шхуна, оно не пострадало.

Извлекать ракеты из воды будут минный тральщик и спасательное судно.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Самолет южнокорейских ВМС по ошибке сбросил в море ракеты и мины

Пилот военного самолета случайно нажал на переключатель экстренного сброса вооружений

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