Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к испытанию МБР

В ходе новогоднего обращения к соотечественникам лидер КНДР Ким Че Ын заявил, что страна готовится к проведению испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Ким Чен Ын отметил, что разработка «новейшего вооружения» быстро продвигается.

«Подготовка экспериментального пуска межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной фазе», – добавил северокорейский лидер, сообщает Интерфакс.

Эксперты предполагают, что предполагаемый испытательный пуск МБР может быть приурочен к 8 января – дню рождения Ким Че Ына.