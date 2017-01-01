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Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к испытанию МБР

Лидер Северной Кореи отметил, что разработка «новейшего вооружения» быстро продвигается

В ходе новогоднего обращения к соотечественникам лидер КНДР Ким Че Ын заявил, что страна готовится к проведению испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Ким Чен Ын отметил, что разработка «новейшего вооружения» быстро продвигается.

«Подготовка экспериментального пуска межконтинентальной баллистической ракеты находится в финальной фазе», – добавил северокорейский лидер, сообщает Интерфакс.

Эксперты предполагают, что предполагаемый испытательный пуск МБР может быть приурочен к 8 января – дню рождения Ким Че Ына.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к испытанию МБР

Лидер Северной Кореи отметил, что разработка «новейшего вооружения» быстро продвигается

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