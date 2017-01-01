СК возбудил уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря в квартиру спортсмена проникли трое неизвестных, которые избили Мирзаева и ограбили его жилище. Самбист оказал сопротивление, но, несмотря на это, все равно получил серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что Мирзаева ранили из травматического оружия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), передает «Федеральное агентство новостей».

После инцидента спортсмен был госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает.