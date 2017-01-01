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Полиция Кельна в новогоднюю ночь задержала сотни африканцев

Один мужчина был арестован

Полиция немецкого Кельна в ночь на 1 января задержала несколько сотен выходцев из Африки.

По данным Associated Press, полиция проводила задержания мужчин на двух основных железнодорожных станциях города для проведения допроса и проверки документов, а также установления их личности.

Власти направили на дежурство по всему городу более 1,5 тыс. полицейских после того, как в 2016 году подверглись критике в связи с частыми нападениями сексуального характера, а также грабежами, в которых обвиняются, как правило, люди североафриканского происхождения.

По данным агентства, к утру воскресенья полиция получила сообщения о двух случаях нападения сексуального характера на женщин в Кельне. Один мужчина был арестован.

В новогоднюю ночь 2016 года произошли массовые нападения на жительниц и жителей Кельна со стороны мигрантов и беженцев, после чего в начале октября полиция Кельна представила новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников. 

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Полиция Кельна в новогоднюю ночь задержала сотни африканцев

Один мужчина был арестован

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