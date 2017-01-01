Устюгов выиграл масс-старт на лыжной многодневке «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на 10 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире.

Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 50 секунд. Россиянину удалось обойти норвежцев Мартина Сундбю, который занял второе место, и Дидрика Тонсета, завоевавшего бронзовую награду, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне Устюгов победил в спринте. В общем зачете после двух этапов россиянин занимает первое место, опережая итальянца Федерико Пеллегрино и норвежца Финна Хогена Крога.

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