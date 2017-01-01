Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
1 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Бразилец застрелил более 10 человек в новогоднюю ночь

Стрелок ворвался в дом, где его бывшая жена с родственниками отмечала Новый год

Мужчина в Бразилии застрелил более 10 человек, ворвавшись в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год.

Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны, сообщает Associated Press со ссылкой на военную полицию Бразилии.

Как рассказала представитель ведомства Марта Аурелия, у мужчины было при себе различное оружие.

Жертвами стрелка стали его бывшая жена и члены ее семьи. По данным агентства, после нападения мужчина покончил с собой.

По данным полиции, общее число убитых составляет 13 человек, однако уверенности в том, что при этом не учитывалось тело стрелка, нет.

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Бразилец застрелил более 10 человек в новогоднюю ночь

Стрелок ворвался в дом, где его бывшая жена с родственниками отмечала Новый год

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке