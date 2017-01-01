Бразилец застрелил более 10 человек в новогоднюю ночь

Мужчина в Бразилии застрелил более 10 человек, ворвавшись в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год.

Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны, сообщает Associated Press со ссылкой на военную полицию Бразилии.

Как рассказала представитель ведомства Марта Аурелия, у мужчины было при себе различное оружие.

Жертвами стрелка стали его бывшая жена и члены ее семьи. По данным агентства, после нападения мужчина покончил с собой.

По данным полиции, общее число убитых составляет 13 человек, однако уверенности в том, что при этом не учитывалось тело стрелка, нет.