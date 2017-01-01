Обязательные продажи электронных полисов ОСАГО стартовали в России

С 1 января 2017 года в РФ вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым страховщики обязаны обеспечить возможность заключения договоров ОСАГО в электронном виде с каждым обратившимся клиентом.

После заключения договора ОСАГО в электронном виде страховая компания направляет клиенту по электронной почте страховой полис и размещает его в личном кабинете автовладельца на своем сайте.

Сам электронный полис можно распечатать и возить с собой. При желании страхователь сможет получить полис на привычном ему бланке ОСАГО (бланке строгой отчетности), передает «Интерфакс».



Закон был принят Госудумой 10 июня 2016 года под названием «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Он также регламентирует срок действия установленных Центробанком предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов. Срок действия «не может быть менее одного года». Также увеличивается срок повторного рассмотрения дела о выплате страховщиком возмещения - с 5 до 10 рабочих дней.

Кроме того, закон ужесточает ответственность страховщиков при заключении договора обязательного автострахования и ответственность автовладельцев за предоставление страховщикам недостоверных данных.