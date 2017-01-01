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Неизвестный открыл стрельбу в одной из мечетей Стамбула

Пострадали два человека, сообщают местные СМИ

Неизвестный мужчина днем в воскресенье открыл огонь в мечети Стамбула, в больницы госпитализированы двое пострадавших.

Стрелявший  с места инцидента скрылся, на месте ЧП работают сотрудники полиции, ведется розыск стрелявшего.

Инцидент произошел спустя несколько часов после теракта: в новогоднюю ночь террорист открыл огонь по посетителям ночного клуба. Погибли 39 человек, из которых 16 – граждане Саудовской Аравии, Ливии, Ливана и Франции. Россиян среди погибших в теракте нет.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Неизвестный открыл стрельбу в одной из мечетей Стамбула

Пострадали два человека, сообщают местные СМИ

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