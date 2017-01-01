Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
1 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в США

Самолет упал на юге штата Иллинойс

Самолет Piper PA28 разбился в канун Нового года на юге американского штата Иллинойс. На месте крушения обнаружены тела двух мужчин и двух женщин.

По данным местных властей, самолет разбился вечером в субботу. Личности погибших установлены, они объявлены погибшими, передает «РИА Новости».

 Обстоятельства катастрофы устанавливают специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).

Читайте также:

Три человека погибли при столкновении легкомоторных самолетов в США

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в США

Самолет упал на юге штата Иллинойс

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке