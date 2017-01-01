Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в США

Самолет Piper PA28 разбился в канун Нового года на юге американского штата Иллинойс. На месте крушения обнаружены тела двух мужчин и двух женщин.

По данным местных властей, самолет разбился вечером в субботу. Личности погибших установлены, они объявлены погибшими, передает «РИА Новости».

Обстоятельства катастрофы устанавливают специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).