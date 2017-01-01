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Известный журналист убит в Ингушетии

Амир Кокурхоев скончался в больнице, куда был госпитализирован с ножевым ранением

Пресс-секретарь администрации Сунженского района Ингушетии Амир Кокурхоев скончался в больнице. На известного в Ингушетии журналиста напал мужчина, проживающий по соседству.

По предварительным данным, убийство произошло после ссоры, возникшей на бытовой почве, сообщает «Интерфакс». С ножевым ранением Кокурхоева доставили в реанимацию, где он скончался.

Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, проводится расследование.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Известный журналист убит в Ингушетии

Амир Кокурхоев скончался в больнице, куда был госпитализирован с ножевым ранением

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