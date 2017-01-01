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Шествие памяти Бандеры проходит в Киеве

Правопорядок во время акции охраняет большое количество сотрудников правоохранительных органов

Факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве.

Как передает «Интерфакс», шествие, которое насчитывает около тысячи человек, стартовало от парка им.Тараса Шевченка, в сторону Бессарабской площади. Традиционно оно пройдет по Крещатику и завершится на Майдане Независимости.

Во главе колоны несут большой портрет Бандеры, идут барабанщики. Кроме того, участники держат национальные украинские и красно-черные флаги. Некоторые одеты в камуфляжную форму.

Правопорядок во время акции охраняет большое количество сотрудников правоохранительных органов. Акция проходит мирно

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Шествие памяти Бандеры проходит в Киеве

Правопорядок во время акции охраняет большое количество сотрудников правоохранительных органов

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