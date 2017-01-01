В Италии полицейский пострадал при взрыве самодельной бомбы

В центре Флоренции сотрудник полиции получил ранения в результате взрыва самодельной бомбы, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что патруль обнаружил подозрительный предмет перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound. Взрыв прогремел, когда на месте работали взрывотехники.

По предварительным данным, бомба была подключена к часовому механизму. Обезвреживавший снаряд полицейский получил серьезные ранения и был прооперирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает.