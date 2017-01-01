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В Италии полицейский пострадал при взрыве самодельной бомбы

Сотрудник полиции получил ранения, обезвреживая снаряд в центре Флоренции

В центре Флоренции сотрудник полиции получил ранения в результате взрыва самодельной бомбы, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что патруль обнаружил подозрительный предмет перед входом в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound. Взрыв прогремел, когда на месте работали взрывотехники.

По предварительным данным, бомба была подключена к часовому механизму. Обезвреживавший снаряд полицейский получил серьезные ранения и был прооперирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

В Италии полицейский пострадал при взрыве самодельной бомбы

Сотрудник полиции получил ранения, обезвреживая снаряд в центре Флоренции

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