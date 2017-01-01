Украинка рассказала, как ей удалось выжить во время теракта в Стамбуле

Гражданка Украины Наталья Вольнова рассказала немецким СМИ, как ей удалось выжить во время стамбульского теракта, передает «Федеральное агентство новостей».



По словам девушки, когда в разгар праздника раздались звуки выстрелов, гости клуба спрятались под столами. «Я увидела его со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится», — сказала Вольнова.

Женщина оказалась в клубе вместе с коллегами по работе — сотрудниками турецкой нефтяной компании. Ради новогодней вечеринки она специально приехала из Украины. В теракте погиб один из ее коллег. Собственное спасение она назвала чудом.

В новогоднюю ночь террорист открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. В результате атаки погибли 39 человек, ранения получили 69 человек. Террорист с места происшествия скрылся.