В Лос-Анджелесе неизвестные переделали надпись Hollywood в Hollyweed

Полиция Лос-Анджелеса разыскивает подозреваемых, которые в новогоднюю ночь переделали всемирно известную надпись на голливудских холмах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на американские СМИ.

Камеры наблюдения сняли неизвестного, который пробирался по холму Маунт Ли, где расположен знак Hollywood. Он забрался на знак и при помощи баннеров, в частности, пацифика, изменил две буквы «о» на «е». Надпись Hollyweed можно перевести как «святая марихуана».



Действия нарушителя могут быть связаны с тем, что жители Калифорнии на всеобщих выборах в ноябре проголосовали за легализацию марихуаны на территории штата в рекреационных целях.

Стоит отметить, что похожим образом надпись изменяли в 1976 году. Тогда студенты переделали буквы в честь смены политики по отношению к марихуане.