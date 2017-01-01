Игрок лондонского «Арсенала» Жиру забил гол «ударом скорпиона»

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру на 17-й минуте домашнего матча 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» забил гол «ударом скорпиона», сообщает «Спорт-Экспресс».

30-летний форвард откликнулся на передачу чилийца Алексиса Санчеса и забил мяч пяткой рикошетом от перекладины.

Стоит отметить, что 27 декабря такой же редкий голевой удар нанес полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян в ворота «Сандерленда».

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