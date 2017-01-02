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В первый день после инаугурации Трамп отменит многие акты Обамы

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января в Вашингтоне

Будущий пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер рассказал, что уже в первый день после инаугурации Дональд Трамп собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.

«В первый день после инаугурации Трамп подпишет целый ряд приказов, включая те, которые отменяют многие акты и меры, принятые администрацией Обамы за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест», — приводит слова Спайсера «РИА Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

В первый день после инаугурации Трамп отменит многие акты Обамы

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января в Вашингтоне

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