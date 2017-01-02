Баскетболист ЦСКА Джексон призвал перенести финал Евролиги из Стамбула

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Аарон Джексон призвал организаторов Евролиги перенести «Финал четырех» из Стамбула, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вне зависимости от того, кто будет играть в «Финале четырех», баскетболисты будут больше волноваться за своих родных на улицах Стамбула», — написал Джексон в Twitter.



Также 30-летний игрок столичного клуба добавил хэштег «changelocation», что дословно переводится как «смени местоположение».

«Финал четырех» должен пройти в Стамбуле с 19 по 21 мая.

Напомним, 1 января террорист открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. В результате атаки погибли 39 человек, ранения получили 69 человек.



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