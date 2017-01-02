В 2016 году Украина сократила импорт газа на треть

В 2016 году Украина сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 11 млрд 78,4 млн куб. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Укртрансгаз».



По расчетам агентства, в декабре 2016 года импорт составил 1 млрд 659,4 млн куб. м газа, что в 3,7 раза больше, чем в декабре прошлого года (444 млн куб. м).

Стоит отметить, что Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом» уже 13 месяцев, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Ранее национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заключила соглашение с банками Citi и Deutsche на получение кредита в размере 500 млн долларов для закупки газа.