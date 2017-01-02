Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
2 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

Сотрудниками полиции было задержано 454 человека

Министерство внутренних дел (МВД) Франции сообщило, что в новогоднюю ночь в республике было сожжено 650 автомобилей, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в прошлом году таких случаев было 602. Тем не менее в министерстве подчеркнули, что тенденция в целом идет на спад, так как за последние пять лет количество сожженных автомобилей в новогоднюю ночь сократилось на 20%.

Также в министерстве заявили, что все попытки нарушить общественный покой и помешать празднествам пресекались силами правопорядка. Сотрудниками полиции и жандармерии было задержано 454 человека, из которых 301 человек был временно помещен под стражу.

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

Сотрудниками полиции было задержано 454 человека

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке