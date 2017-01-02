Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей

Министерство внутренних дел (МВД) Франции сообщило, что в новогоднюю ночь в республике было сожжено 650 автомобилей, передает ТАСС.



В ведомстве отметили, что в прошлом году таких случаев было 602. Тем не менее в министерстве подчеркнули, что тенденция в целом идет на спад, так как за последние пять лет количество сожженных автомобилей в новогоднюю ночь сократилось на 20%.

Также в министерстве заявили, что все попытки нарушить общественный покой и помешать празднествам пресекались силами правопорядка. Сотрудниками полиции и жандармерии было задержано 454 человека, из которых 301 человек был временно помещен под стражу.