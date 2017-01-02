Мэрайя Кэри не попала в фонограмму на новогоднем шоу в Нью-Йорке

Американская певица Мэрайя Кэрри крайне неудачно выступила на главном новогоднем шоу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Конфуз исполнительницы можно было наблюдать в прямом эфире на американском телевидении. Кэри должна была исполнить песню Emotions, но с самого начала не смогла попасть в фонограмму. В итоге она отказалась петь, не сумев найти микрофон на одежде.

Следующая песня удачнее не оказалась. Кэри в неподходящие моменты опускала микрофон и ушла со сцены расстроенной. Позже певица извинилась перед поклонниками в соцсетях.

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