Сбивший насмерть женщину инспектор ГИБДД уволен из полиции

Инспектор ГИБДД уволен из полиции и задержан после того, как насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковном городе Лотошино, передает «Федеральное агентство новостей».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что инспектор будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. По ее словам, также из органов внутренних дел уволен непосредственный начальник виновника ДТП и проводится проверка.

31 декабря сотрудник ГИБДД в свободное от службы время за рулем личного автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных ранений скончалась на месте.