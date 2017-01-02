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Сбивший насмерть женщину инспектор ГИБДД уволен из полиции

Женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, скончалась на месте

Инспектор ГИБДД уволен из полиции и задержан после того, как насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковном городе Лотошино, передает «Федеральное агентство новостей».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что инспектор будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. По ее словам, также из органов внутренних дел уволен непосредственный начальник виновника ДТП и проводится проверка.

31 декабря сотрудник ГИБДД в свободное от службы время за рулем личного автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая от полученных ранений скончалась на месте.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Сбивший насмерть женщину инспектор ГИБДД уволен из полиции

Женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, скончалась на месте

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