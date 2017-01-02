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СМИ: в Германию из Ирака могли прибыть четыре потенциальных террориста

Соответствующие данные немецким коллегам передали австрийские правоохранительные органы

Правоохранительные органы Германии располагают сведениями о том, что в страну из иракского Мосула могли прибыть четыре потенциальных террориста, сообщает газета Bild.

По информации издания, все они являются членами ИГ (запрещена в РФ).

Соответствующие данные немецким коллегам передали австрийские правоохранительные органы. Информатор австрийцев также сообщил имена исламистов, которые въехали в Германию через территорию Греции в начале декабря.

Отмечается, что полиции личности потенциальных террористов пока неизвестны.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

СМИ: в Германию из Ирака могли прибыть четыре потенциальных террориста

Соответствующие данные немецким коллегам передали австрийские правоохранительные органы

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