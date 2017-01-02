В Колумбии задержали 20 повстанцев АНО

Правоохранители Колумбии задержали 20 членов повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), сообщает агентство AFP.

По данным агентства, среди задержанных есть несовершеннолетние.

После достижения договоренностей о мире между ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа) и правительством АНО осталась единственной повстанческой группировкой, действующей в стране.

Прежде чем вступить в публичную стадию переговоров с АНО, власти Колумбии требуют освободить экс-депутата Одина Санчеса, которого повстанцы удерживают в плену.

