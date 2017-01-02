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В Колумбии задержали 20 повстанцев АНО

Сообщается, что среди задержанных есть несовершеннолетние

Правоохранители Колумбии задержали 20 членов повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), сообщает агентство AFP.

По данным агентства, среди задержанных есть несовершеннолетние.

После достижения договоренностей о мире между ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа) и правительством АНО осталась единственной повстанческой группировкой, действующей в стране.

Прежде чем вступить в публичную стадию переговоров с АНО, власти Колумбии требуют освободить экс-депутата Одина Санчеса, которого повстанцы удерживают в плену.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

В Колумбии задержали 20 повстанцев АНО

Сообщается, что среди задержанных есть несовершеннолетние

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