Полиция Израиля допросит Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции

Полиция допросит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции. Нетаньяху подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей, передает «РИА Новости» со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что полиция уже допросила нескольких свидетелей. В частности, показания друга премьера — предпринимателя Рона Лаудера привели к прорыву в расследовании. Отмечается, что он подтвердил, что вручал Нетаньяху подарки и спонсировал поездку его сына Яира за границу.

Правоохранители рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на более серьезное дело, детали которого пока не разглашаются.