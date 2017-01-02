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Полиция Израиля допросит Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции

Премьер-министра подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей

Полиция допросит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции. Нетаньяху подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей, передает «РИА Новости» со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что полиция уже допросила нескольких свидетелей. В частности, показания друга премьера — предпринимателя Рона Лаудера привели к прорыву в расследовании. Отмечается, что он подтвердил, что вручал Нетаньяху подарки и спонсировал поездку его сына Яира за границу.

Правоохранители рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на более серьезное дело, детали которого пока не разглашаются.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Полиция Израиля допросит Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции

Премьер-министра подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей

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